Tekken-pomo: Nuoremmat pelaajat suosivat joukkuepelejä, jotta he voivat siirtää vastuun hävitessään

Tekken-sarjan tuottaja Katsuhiro Harada väittää, että nuoret pelaajat eivät halua ottaa vastuuta häviöstä.

Haradan mielestä yksi vastaan yksi -taistelupelien on löydettävä keinoja sisällyttää peliin enemmän tiimipohjaista kilpailua, sillä nuorempi pelaajasukupolvi suosii sitä. Tekken-tuottajan mukaan nuoremmat pelaajat ovat kiinnostuneempia joukkuepeleistä kuin kaksintaistelupeleistä, sillä vastuunkanto häviämisestä ei jää yksin heidän harteilleen.

"Koska tappelupeleissä pelataan yksin yhtä vastustajaa vastaan, kaikki vastuu häviämisestä on kannettava itse. Et voi syyttää ketään muuta", Harada toteaa ja jatkaa: "Joukkuepohjaisissa räiskintäpeleissä pelaajat voivat voittaessaan sanoa voittaneensa oman panoksensa ansiosta, mutta kun he häviävät, se johtuu siitä, että he saivat surkean joukkueen."

Koko Game Maker's Notebook Podcast -jakson voi katsoa alta. Videoon on upotettu englanninkieliset tekstitykset.