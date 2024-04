Bungie esittelee Destiny 2:n viivästynyttä The Final Shape -laajennusta ensi viikolla

Bungie on luvannut esitellä tulevaa Destiny 2 -laajennusta tiistaina, 9. päivä huhtikuuta.

Männä vuoden marraskuussa julkistettu The Final Shape oli alkujaan tarkoitus julkaista helmikuussa. Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitellusti, joten ilmestymispäivää jouduttiin siirtämään Destiny-fanien harmiksi jokusella kuukaudella – näillä näkymin The Final Shapen pariin päästään kesäkuussa.

Valmista on siis kuitenkin tulossa, ja puolituntisessa lähetyksessä onkin luvassa kahmalokaupalla The Final Shape -pelikuvaa minkä jälkeen linjoille heitetään vielä Into the Light -kausipäivitykseen liittyvä traileri. Lähetystä voi odotella Bungien sosiaalisen median kanaviin (Twitch, YouTube) 9. huhtikuuta kello 19:30 alkaen.

Destiny 2 on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.