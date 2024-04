Tomb Raideria, LEGO-kaahailua ja ruijanpallasta huhtikuun alkupuoliskon Game Pass -nimikkeissä

Xbox on paljastanut huhtikuun alkupuoliskon Game Pass -lisäyksensä.

Tarjolla on tuttuun tyyliin monenmoista pelattavaa aina Shadow of Tomb Raiderin karuista tunnelmista pirtsakkaan Lil Gator Gameen ja realistiseen EA Sports PGA Touriin. Varsin kiinnostava tulokas on myös heti julkaisussaan Game Passiin saapuva Harold Halibut. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

Alla lueteltuna kaikki pelit, ilmestymispäivät, alustat sekä mahdolliset arvostelulinkit:

2.4.

SuperHot: Mind Control Delete (pilvi, konsoli, PC)

3.4.

4.4.

Lil Gator Game (pilvi, konsoli, PC)

EA Sports PGA Tour (pilvi, Xbox Series S|X, PC)

9.4.

Kona (pilvi, konsoli)

Botany Manor (pilvi, Xbox Series S|X, PC)

11.4.

16.4.