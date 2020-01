Tomera Ori loikkii jälleen maaliskuussa – Will of the Wisps meni kultaan, julkaistaan erikoispainoksena

Pitkään työstetty Ori and the Will of the Wisps on saatu valmiiksi, hehkuttaa Moon Studios Facebook-sivuillaan.

Piskuisen Ori-otuksen tarinaa jatkava Will of the Wisps julkaistaan perusversion ohella myös päheänä Collector's Edition -painoksena. Valituista pelikaupoista saatava erikoisversio sisältää varsinaisen pelin lisäksi taidekirjan sekä erillisellä CD:llä jaeltavan Piano Collections -levyn. Koko komeus on tietysti pakattu metallikoteloon. Suomessa Collector's Editionia kauppaa ainakin Puolenkuun Pelit.

Ori and the Will of the Wisps julkaistaan maaliskuun 11. päivä PC:lle sekä Xbox Onelle – myös kuukausimaksullisessa Xbox Game Pass -palvelussa.