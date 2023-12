: Moon Studiosin seuraava tuotos No Rest for the Wicked esiteltiin näyttävän trailerin kera

Ori and the Blind Forest sekä Ori and the Will of the Wisp -nimikkeiden takana olevan Moon Studiosin seuraava tuotos esiteltiin The Game Awards -gaalassa.

No Rest for the Wicked on teemaaltaan studion aiempia tuotoksia synkempi ja realistisempi. Kyseessä on trailerin perusteella isometrisestä kulmasta kuvattu, fantasiahenkinen seikkailu.

Kovin paljoa tuotoksesta ei vielä paljastettu. Lisää tietoa on luvassa maaliskuun puolella. Julkistustrailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

No Rest for the Wicked julkaistaan ensin PC:llä Steamin kauppapaikalla Early Access -muodossa alkuvuodesta 2024. Myöhemmin tuotos saapuu myös PlayStation 5- sekä Xbox Series S|X -konsoleille.