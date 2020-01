Blizzard on tiedottanut peruvansa Kiinassa pidettävät Overwatchin liigaottelut koronaviruksen vuoksi. Tarkoituksena on suojella pelaajia, faneja ja järjestäjiä tartunnalta.

Ottelut piti järjestää helmi–maaliskuussa. Blizzard toivoo järjestävänsä tapahtuman tuonnempana, kunhan pöpö on laantunut.

Myös Kiinan League of Legends pro -liigatapahtuma on peruttu samaisista syistä. Kiinan virkavalta on rajoittanut paljon matkustelua ja suuria kokoontumisia maassaan taudin vuoksi.