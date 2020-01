Yksi Noituri, yksi otos, kahdeksan ruumista – Henry Cavill kertoo sekunti sekunnilta, kuinka kohtaus tehtiin

Netflix on julkaissut mielenkiintoisen videon The Witcher -sarjansa tekoprosessista.

Itse Geraltina yrmyilevä Henry Cavill käy videolla läpi sarjan ihka ensimmäisen jakson kohtausta, jossa Noituri pistää halki, poikki ja pinoon peräti kahdeksan peruspahista. Yhtenä ainokaisena otoksena kuvattu kohtaus hyödyntää toiminnassaan muun muassa puolipitkiä miekkoja ja äärimmäisen tarkkaa kamertyöskentelyä. Lopulta vastaan asettuu Geraltin etsiskelemä Renfri, jonka kanssa myös käydään nopea mutta sitäkin kiivaampi taistelu.

The Witcherin 8-osaisen ensimmäisen kauden voi katsastaa Netflixistä vaikka heti. Toinenkin tuotantokausi on työn alla, julkaisua on uumoiltu ensi vuodelle.