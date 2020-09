Diablo IV:n loppuosa on suunniteltu hardcore-pelaajien tyytyväisyyttä ajatellen

Blizzard on paljastanut joitain yksityiskohtia kehityksessä olevasta Diablo IV:stä.

Blizzardin viimeisin blogiteksti käsittelee muun muassa sitä, miten Diablon seuraavan osan taitoja ja kykyjä uudistetaan. Lisäksi kerrotaan muutoksista loppupelin osalta. Diablo IV:ssä taidot jaetaan kahteen alakategoriaan: varsinaiset sekä passiiviset taidot.

Loppupeli on suunniteltu ajatellen kovanluokan pelaajien kaipaamaa haasteellisuutta. Pelin loppupuolella taidoista vain 30–40 prosenttia on mahdollista olla valittuina. Pelaajat eivät voi hankkia kaikkia taitoja ensimmäisen läpipeluukerran aikana. Tarkoituksena on antaa pelille enemmän syvyyttä ja mielekästä toistettavuutta.

Diablo IV:n loppupelistä ei annettu vielä enempää yksityiskohtia, mutta Blizzard haluaa sen olevan "helppo oppia ja vaikea hallita".

