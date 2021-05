Hill Climb Racing -hittipelin kehittänyt Fingersoft julkaisi moninpelattavan Boom Karts -kaahailun

Hill Climb Racing -peleillä menestykseen kohonnut Fingersoft on julkaissut uuden Boom Karts -autopelinsä yhteistyössä jyväskyläläisen Zaibatsu Interactiven kanssa.

Oululaisstudio Fingersoft rummuttaa Boom Kartsia nopeatempoiseksi kaahailuksi, jossa kisaillaan tällä kertaa muita pelaajia vastaan. Tehtävänä onkin kurmottaa vastustajia paitsi ajamalla, myös radalta napsittavien vimpaimien avulla. Omia pelihahmoja ja menopelejä voi lisäksi päivittää, muokata ja varustaa erilaisin matkan varrelta poimituin esinein.

"Lähdimme kehittämään peliä, jolla olisi potentiaalia yltää luokkansa parhaaksi. Halusimme tehdä hauskan karting-pelin, jossa ajaminen on keskiössä ja ajamaan pääsee mahdollisimman nopeasti pelin käynnistämisen jälkeen. Boom Kartsissa on tiukat kontrollit ja pelin drift boost -mekaniikka on intuitiivinen ja helppo oppia. Pelihahmoa voi kustomoida itse valitsemallaan tyylillä hillitystä hullunkuriseen, ja jokaisella autolla on hieman erilainen ajotuntuma, riippuen myös valituista lisävarusteista,” Fingersoftin Tuottaja Daniel Fischer kertoo.

Ilmaispelattava Boom Karts on jo saatavilla Android-laitteille iOS-version julkaisun seuratessa perässä.