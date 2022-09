Tulevaan New Tales from the Borderlands -seikkailuun saatiin tarkempi katsaus

Uutta New Tales from the Borderlands -pelikuvaa saatiin eetteriin hahmotrailerin rinnalla.

Julkaisija 2K ja kehittäjä Gearbox Software paljastivat virallisen hahmotrailerin ja roimat kahdeksantoista minuuttia New Tales from the Borderlands -pelikuvaa. Hahmotrailerilla esitellään kolme uutta kasvoa, jotka ovat epäitsekäs tieteilijä Anu, hänen kunnianhimoinen ja katu-uskottava adoptioveljensä Octavio sekä hurjapäinen jääjogurttikauppias Fran Miscowicz.

Gearbox Software on tehnyt yhteistyötä Telltale Gamesin alkuperäisen tarinatiimin keskeisten jäsenten kanssa täysin uuden kertomuksen luomiseksi. New Tales from the Borderlandsin luvataan olevan täynnä sydäntä lämmittäviä tunteita, uusia näyttelijöitä ja klassista Borderlands-huumoria.

New Tales from the Borderlands ilmestyy PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Seriesille, Xbox Onelle, Switchille sekä PC:lle Steamin ja Epic Games Storen kautta lokakuun 21. päivänä.