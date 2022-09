Lauantain Ubisoft Forward -lähetys kertoo Assassin's Creed -sarjan tulevaisuudesta

Assassin's Creed -fanien on syytä virittäytyä tulevana lauantaina Ubisoft Forward -lähetyksen äärelle.

Ubisoft on vihjaillut paljastavansa lähetyksessään yksityiskohtia Assassin's Creed -sarjan tulevaisuudesta. Luvassa lienee siis lähes satavarmasti ainakin viime viikolla julkistetu Assassin's Creed Mirage, mutta kenties myös tiedonmurusia Assassin's Creed Infinitystä. Näistä ensiksi mainitun on huhuiltu loikkaavan takaisin sarjan juurille siinä missä jälkimmäinen vie salamurhaamisen enemmän palvelumallin pelaamisen suuntaan.

Muista Ubisoft Forwardin peleistä mainittakoon Mario + Rabbids Sparks of Hope sekä piraattiseikailu Skull and Bones. Ennen varsinaista päälähetystä nähdään vielä pre-show, jossa ovat mukana ainakin Brawlhalla, For Honor, The Crew 2 sekä Anno 1800. Lisätietoja Ubisoftin tiedotteessa, täällä.

Ubisoft Forwardia voi seurata 10. syyskuuta kello 22:00 alkaen ainakin YouTubessa, Twitchissä sekä Ubisoftin verkkosivuilla, täällä.

