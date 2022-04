Tulevan Grand Theft Auton tapahtumapaikasta lyödään vetoa – todennäköisimpänä pidetään Los Angelesia, Miamia ja New Yorkia

Rockstar Gamesin tulevasta Grand Theft Auto -pelistä ei ole tiedossa käytännössä mitään varmaan, paitsi että uusi nimike on toden totta tekeillä. Sen sijaan huhuja on tarjolla vaikka kuinka ja paljon. Se ei ole kuitenkaan estänyt vedonlyöntiä nimikkeen sisällöllä.

Bovada-sivusto on pistänyt pystyyn vedonlyönnin, jossa on mahdollista tienata rahaa arvaamalla mihin kaupunkiin tulevan pelin tapahtumapaikka perustuu. Valittavana on 12 eri kertoimilla varustettua oikeaa sijaintia.

Tulevan pelin on huhuttu, kuten tässä eri huhuja yhteen kokoavassa artikkelissamme (klik) kerrotaankin, sijoittuvan useampaan eri sijaintiin. Mikäli nämä huhupuheet paljastuisivat todeksi, ei voittoja jaettaisi.

Vedonlyönnin kohteena olevat sijainnit kertoimineen näyttävät seuraavanlaisilta:

Los Angeles +150

Miami +150

New York +150

Lontoo +500

Rio De Janeiro +500

Boston +1000

Detroit +1000

Las Vegas +1000

Seattle +1000

Pariisi +2500

Tokio +2500

Peking +5000

Alhaisimmat kertoimet ovat Los Angelesilla, Miamilla ja New Yorkilla, joten pelin sijoittumista niihin lokaatioihin pidetään sivustolla todennäköisimpänä.

