Call of the Sea -kehittäjä julkisti tuoreimman projektinsa – American Arcadia yhdistelee kaksi- ja kolmiulotteista tasohyppelyä ja pulmanratkontaa

Call of the Sea -kehittäjä Out of the Blue Games on julkistanut seuraavan peliprojektinsa.

American Arcadia hakee inspiraatiotaan kultaisen 70-luvun televisiomaailmasta, jossa pelaaja heitetään kahden eri hahmon ohjaksiin. Myös pelimekaniikoissa luotetaan toisistaan poikkeaviin suuntauksiin, sillä tarjolla on 2,5-ulotteista tasohyppelyä siinä missä pulmatehtävät suoritetaan ensimmäisen persoonan näkövinkkelistä. Ääninäyttelijöiksi on pestattu muun muassa Yuri Lowenthal, Krizia Bajos sekä esimerkiksi Firewatchissa vakuuttanut Cissy Jones.

American Arcadian pariin päästään niin PC:llä kuin konsoleillakin, joskaan sen tarkempia alustoja saati julkaisuaikataulua ei vielä kerrottu.