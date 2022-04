Toukokuun PlayStation Plus -valikoima virallistettiin Sonyn toimesta

Toukokuun PlayStation Plus -valikoima on jälleen kerran aiemmin uutisoitujen huhujen mukainen.

Kolmikon nimekkäin peli lienee kiistatta Electronic Artsin FIFA 22, josta saadaan tarjolle sekä PS4- että PS5-versiot. Lisäksi alkavaa kevättä voi piilotella verhojen takana yhteistyöseikkailu Tribes of Midgardin ja roguelike-henkisiä haasteita tarjoavan Curse of the Dead Godsin parissa. PlayStation Plus -valikoima menee vaihtoon tiistaina, 3. toukokuuta.

Kaikkien trailerit voi silmäillä uutisen lopusta, lisätietoja taas voi lueskella PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

Alla vielä koko kolmikko alustoineen: