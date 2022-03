Tulevan Perfect Darkin ohjaaja jätti projektin ja sen myötä The Initiative -studion

Uutta Perfect Darkia työstävä The Initiative on menettänyt projektin ohjaajana toimineen Dan Neuburgerin.

Neuburger on LinkedIn-profiilinsa perusteella jättänyt Microsoft-studio The Initiativen viime kuussa ehdittyään työskennellä siellä vajaat nelisen vuotta. Mies oli aiemmin pakertanut Tomb Raider -pelien parissa Crystal Dynamicsilla – studiolla, joka sattuu paraikaa avustamaan The Initiativea juurikin Perfect Darkin kehityksessä. Neuburger ei ole kertonut vielä jatkosuunnitelmiaan, eikä The Initiative ole myöskään kertonut yksityiskohtia tilanteesta.

Vuoden 2020 The Game Awardsin yhteydessä julkistetun Perfect Darkin julkaisuaikataulusta ei ole vielä mitään tietoa.

Lisää aiheesta: