Torstai-illan State of Play -lähetys johdattelee katsojansa kohti Tylypahkaa

Harry Potter -universumiin sijoittuva Hogwarts Legacy -seikkailu on torstain State of Play -lähetyksen pääkohteena.

Avalanche Softwaren kehittämää Hogwarts Legacyä on työstetty jo pidemmän aikaa, eikä tuotoksesta ole kuultu oikein mitään sitten vuoden 2020 ensiesiintymisen. Valmista lienee kuitenkin tulossa, koska peliä on lupailtu esiteltävän State of Play -lähetyksessä peräti vartin verran.

Twitchissä ja YouTubessa tiirailtava ohjelma kestää palttiarallaa 20 minuuttia. Lähetys käynnistyy torstaina kello 23:00. Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

PC:lle sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille ilmestyvä Hogwarts Legacy on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana.