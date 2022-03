Ensi keskiviikolle ajoittuva ID@Xbox-lähetys käy läpi tulevaa indietarjontaa

Xbox ja Twitch järjestävät ensi viikolla jo tutuksi tulleen ID@Xbox-tapahtuman.

Twitch Gamingin ja ID@Xboxin yhteisessä lähetyksessä käydään läpi tulevaa indietarjontaa. Pelistudioista mainittiin toistaiseksi Finji, Whitethorn Games ja iam8bit, peleistä Shredders ja Roblox – toki uusiakin nimikkeitä on lupailtu esiteltävän. Xboxin uutisesta löytyvässä kuvassa nähdään lisäksi There is No Light, Tunic sekä Trek to Yomi.

ID@Xbox-lähetystä voi tiirailla Twitchissä (Xbox, Twitch Gaming) maaliskuun 16. päivä, kello 20:00.

