Ubisoft lykkää Far Cry 6:n ja Rainbow Six Quarantinen julkaisuja kauas suunnitellusta

Ubisoft on ilmoittanut lykkäävänsä sekä Far Cry 6:n että Rainbow Six Quarantinen julkaisuja pitkälle tulevaisuuteen.

Far Cry 6 oli tarkoitus saada kauppoihin jo ensi vuoden helmikuussa, kun taas Rainbow Six Quarantinen ilmestymisajankohdaksi oli määritelty ympäripyöreästi vuosi 2020. Tuoreimman tuloskatsauksen yhteydessä kuitenkin kerrottiin kummankin nimikkeen siirtyvän suosiolla seuraavalle tilivuodelle, eli käytännössä huhtikuun 2021 ja maaliskuun 2022 väliselle ajanjaksolle. Syitääkään ei tarvitse haeskella koronaviruksen aiheuttamia haasteita kauempaa.

Samaisessa tuloskatsauksessa otettiin kantaa yhtiön toksiseen työkulttuurin, mikä on noussut viime kuukausina esille monessakin yhteydessä. Tilanteeseen on puututtu aktiivisesti yli 14 000 työntekjiän palautteen perusteella, minkä lisäksi henkilöstömuutoksia on tehty runsaasti saadun palautteen pohjalta.

