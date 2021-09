Ubisoftin interaktiivinen kitarakoulu Rocksmith+ käynnistyykin vasta ensi vuonna

Ubisoft on päättänyt lykätä Rocksmith+ -kitarapalvelunsa julkaisun ensi vuoden puolelle.

Mobiililaitteita ja käyttäjiensä oikeita kitaroita hyödyntävä kitarakoulu oli tarkoitus saada julki PC:llä jo päättymäisillään olevan kesän aikana. Tämän lisäksi Xbox- ja PlayStation-painostenkin oli tarkoitus ilmaantua innokkaiden ulottuville jo syksyn mittaan.

Ubisoft on kuitenkin päättänyt reagoida heinäkuiseen beetavaiheeseen osallistuneiden palautteisiin, joten julkaisu on päätetty siirtää suosiolla ensi vuoteen. Tarkoituksena on tarjota niin kitaristeiksi kuin basisteiksikin halajaville mahdollisimman sujuva oppimiskokemus.

Pelin kesäkuisen julkaisutrailerin voi katsastaa aivan uutisen lopusta.