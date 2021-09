Activision-Blizzard haastettiin jälleen oikeuteen – syytteenä työntekijöiden uhkailu

Yhdysvaltojen viestintäalan liitto Communication Workers of America on haastanut Activision Blizzardin oikeuteen työntekijöiden uhkailusta. Liitto syyttää pelijättiä työntekijöiden liittoutumisen estämisestä meneillään olevan oikeusjutun tiimoilta. Järjestäytyminen liittyy Activision Blizzardin aiempaan oikeudenkäyntiin, jossa yhtiön johtoportaan työntekijöitä syytetään seksuaalisesta ahdistelusta ja syrjinnästä.

Syytteiden myötä useampi Activision Blizzardin johtohahmo on eronnut, mutta yhtiö ei ole vielä sitoutunut pitkäaikaisiin muutoksiin työpaikkakulttuurissaan.

CWA:n esittämien syytteiden mukaan Activision Blizzard on nyt estänyt työntekijöitään järjestäytymästä luomaan parempaa työkulttuuria, vaikka tämä oikeus on heille taattu osavaltion työpaikkalaissa. Liiton mukaan Activision Blizzard on uhannut työntekijöitä väittämällä, että palkoista, työajoista ja oloista puhuminen olisi työsopimuksen vastaista toimintaa.

Viime heinäkuussa yrityksen työntekijät tuomitsivat johdon toimet julkaisemalla yli 1500 nimeä keränneen vastekirjeen.