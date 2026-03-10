Until Dawn -uusioversion kehittänyt Ballistic Moon suljettiin

Vajaa kuusi vuotta sitten perustettu Ballistic Moon ei selvinnyt pelialan vaikeuksista.
Brittiläinen pelistudio Ballistic Moon on lopettanut toimintansa. Studio tunnettiin erityisesti vuoden 2024 Until Dawn -uusioversiosta.
Studion perustivat vuonna 2020 tuotantojohtaja Duncan Kershaw, luova johtaja Neil McEwan sekä teknologiajohtaja Chris Lamb. Sen ensimmäinen suuri projekti oli alkujaan Supermassive Gamesin kehittämän Until Dawn -kauhupelin PS4-versioon perustuva remake eli uusioversio, joka julkaistiin PlayStation 5:lle ja PC:lle.
Vaikka uusioversio sai kiitosta visuaalisista parannuksista ja lisätyistä kohtauksista, sitä kritisoitiin suorituskykyongelmista sekä noin 70 euron hinnasta, jota osa pelaajista piti liian korkeana alkuperäiseen vuoden 2015 peliin nähden.
Ballistic Moon ilmoitti jo syyskuussa 2024 merkittävistä henkilöstövähennyksistä yrittäessään turvata studion tulevaisuutta. Toimet eivät kuitenkaan riittäneet, ja yhtiö poistettiin lopulta Britannian yritysrekisteristä tammikuussa 2026. Gaming Boltin löytämien tietojen mukaan studio lakkautettiin virallisesti 3. helmikuuta.
