Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Until Dawn, peliuutinen, peli

Until Dawn -uusioversion kehittänyt Ballistic Moon suljettiin
Lähettänyt Ti 10.03.2026 - 14:20 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Vajaa kuusi vuotta sitten perustettu Ballistic Moon ei selvinnyt pelialan vaikeuksista.

Brittiläinen pelistudio Ballistic Moon on lopettanut toimintansa. Studio tunnettiin erityisesti vuoden 2024 Until Dawn -uusioversiosta.

Studion perustivat vuonna 2020 tuotantojohtaja Duncan Kershaw, luova johtaja Neil McEwan sekä teknologiajohtaja Chris Lamb. Sen ensimmäinen suuri projekti oli alkujaan Supermassive Gamesin kehittämän Until Dawn -kauhupelin PS4-versioon perustuva remake eli uusioversio, joka julkaistiin PlayStation 5:lle ja PC:lle.

Vaikka uusioversio sai kiitosta visuaalisista parannuksista ja lisätyistä kohtauksista, sitä kritisoitiin suorituskykyongelmista sekä noin 70 euron hinnasta, jota osa pelaajista piti liian korkeana alkuperäiseen vuoden 2015 peliin nähden.

Ballistic Moon ilmoitti jo syyskuussa 2024 merkittävistä henkilöstövähennyksistä yrittäessään turvata studion tulevaisuutta. Toimet eivät kuitenkaan riittäneet, ja yhtiö poistettiin lopulta Britannian yritysrekisteristä tammikuussa 2026. Gaming Boltin löytämien tietojen mukaan studio lakkautettiin virallisesti 3. helmikuuta.

Lisää aiheesta:

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Until Dawn (2024)
Studiot: 
Ballistic Moon
Lähde: 
Gaming Bolt

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic