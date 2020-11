Joulukuun PlayStation Plus -ilmaispelit julki – ensi kuussa rymistellään ja räjäytellään kolmen pelin edestä

Joulukuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä. Luvassa on rymisteltävää PlayStation 5- ja PlayStation 4 -pelaajille.

Kattaus näyttää kokonaisuudessaan tältä:

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

Worms Rumble tarjoaa kokijoilleen intensiivistä tosiaikaista toimintaa, jossa maksimissaan 32 pelaajaa sijoitetaan areenalle ottamaan mittaa toisistaan matohahmojen muodossa. Mukana on pelisarjalle tyypillisiä varusteita singoista ja pyhistä kasikranaateista lähtien, mutta mukaan on ympätty myös uutta. Pelikuvaa on nähtävissä muun muassa aikaisemman uutisemme kautta.

Just Cause 4 vie pelaajat johtamaan kapinallisjoukkoja, tekemään suurta tuhoa ja rellestämään oikein olan takaa. Ruotsalaisen Avalanche Studiosin nimike ei paljoa kehuja arvostelussamme kerännyt, sillä noottia saivat muun muassa kliseiset pahikset, kontrollit ja sarjan kulunut peruskaava. Lue tarkemmat kritiikit tästä (klik).

Rocket Arenan taistelutantereilla kaksi kappaletta kolmen hengen tiimejä ottaa yhteen erilaisten kykyjen, varusteiden ja tietenkin rakettien kera. Nettimoninpeliin keskittyvä nimike julkaistiin alunperin tämän vuoden heinäkuussa.

Pelit saapuvat tarjolle päivämäärällä 1.12.