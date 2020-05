Uudesta noususta nautiskeleva Sea of Thieves päivättiin Steamiin trailerin kera

Piraattiseikkailu Sea of Thieves on suuntaamassa Xbox Onen ja Windowsin oman kauppapaikan lisäksi myös Steamiin.

Sea of Thieves kärsi muutaman vuoden takaisen julkaisunsa aikoihin pahasta sisällönpuutteesta. Sittemmin legendaarinen Rare-pelitalo on kuitenkin tukenut hengentuotostaan aktiivisesti, ja hiljalleen virtuaalipiraatit ovatkin päätyneet seilaamaan meriä jatkuvasti enenevissä määrin. Myös Game Pass -palvelussa mukana olo on taatusti tuonut paljon innokkaita pelin äärelle.

Noin 40 euron hintalapulla varustettu Sea of Thieves julkaistaan Steamissa kesäkuun 3. päivä.