Jason Momoa esittää vampyyria elokuvassa Good Bad & Undead – Peter Dinklage Van Helsinginä

Game of Thrones -tähdet Jason Momoa sekä Peter Dinklage käyvät keskusteluja vampyyrielokuvasta.

Momoa ja Dinklage suunnittelevat palaavansa yhteistyöhön tuottaakseen ja tähdittääkseen Legendaryn projektin Good Bad & Undead.

Dinklage ottaa Van Helsingin roolin viimeisenä saalistajana vampyyrinmetsästäjien joukossa. Tohtori Van Helsing kehittää vähintäänkin ongelmaisen kumppanuuden Momoan esittämän vampyyrin kanssa. Kyseinen epäkuollut on vannonut, ettei tappaisi enää koskaan. Kaksikko kulkee kaupungista kaupunkiin huijaamassa rahaa vampyyripelkoisilta kansalaisilta. Tekijöiden tavoitteena on luoda Midnight Run hirviöiden ja taikuuden täyttämässä Bram Stoker -maailmassa.

Palm Springs -ohjaaja Max Barbakow on kiinnitetty luotsaamaan tätä Mark Swiftin ja Damian Shannonin (Friday the 13th, Freddy vs. Jason) käsikirjoittamaa elokuvaa.

Good Bad & Undeadin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 paikkeilla.