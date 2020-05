CD Projekt nousi Ubisoftin ohi Euroopan arvokkaimmaksi videopeliyritykseksi

Ubisoftinkin ohittanut CD Projekt on nyt koko Euroopan arvokkain pelistudio.

The Witcher III: Wild Hunt -kehittäjän CD Projekt REDin ja digitaalisen jakelualusta GOGin muodostaman CD Projekt Groupin markkina-arvo on noussut yli kahdeksan miljardin euron. Toiseksi jääneen Ubisoftin arvo on noin 7,8 miljardia euroa, eli suurista eroista ei vielä ainakaan ole kyse. CD Projekt RED on kotimaansa Puolan arvokkain yritys. Tarkempia tilastoja voi katsella täältä.

Ubisoftin tulevien nimikkeiden lista on kuitenkin hyvin lupaava yrityksen menestystä silmällä pitäen. Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dog Legion, Gods & Monsters ja Rainbow Six Quarantine ja huhuttu uusi Far Cry -nimike saattavat nostaa ranskalaisen studion jälleen ensimmäiselle sijalle.

Toisaalta peliyleisö odottaa myös Cyberpunk 2077:n saapumista PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Google Stadialle ja PC:lle syyskuussa, jolloin CD Projekt REDin myyntiennätyksien paukkuminen on hyvinkin mahdollista.