Uusi Super Smash Bros. Ultimate -hahmo julkistetaan tänään

Nintendon Switch-konsolille julkaistu Super Smash Bros. Ultimate -mätkintä saa uuden hahmon, joka julkistetaan tänään.

Tulevan DLC-hahmon esittely alkaa tänään kello 17. Varsinainen presentaatio kestää noin kolme minuuttia, mitä seuraa lyhykäinen viesti pelin vetovastuussa olevalta Masahiro Sakurailta.

Tuleva taistelija on vielä mysteeri, eikä liikenteessä ole sen merkittävämpiä huhuja, joista vetää johtopäätöksiä. Aiemmin väitteitä on kuultu monesta pelisankarista aina Crash Bandicootista Master Chiefiin. Oheisen videon keltaisen värityksen on tosin väitetty viittaavan Overwatch-räiskinnän Tracer-hahmoon.

Paljastuksen voi katsoa alemman upotuksen kautta klo 17 aikaan.

The next #SmashBrosUltimate DLC fighter will be revealed tomorrow at 7am PT! The video presentation will be roughly 3 minutes long, followed by a brief message from Director Masahiro Sakurai. Tune-in here tomorrow: https://t.co/7RL5x0EEVI pic.twitter.com/Fqmw03axMv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 30, 2020