Uutinen se on tämäkin: Gamescom-messuja ei ole toistaiseksi peruttu

Gamescom 2020 -messujen valmistelu jatkuu edelleen täyttä häkää, akuutista koronavirusuhasta huolimatta.

Siinä missä muun muassa Game Developer's Conference ja E3 on jouduttu perumaan koronaviruksen pelossa, on elokuun lopulle ajoittuva Gamescom 2020 -tapahtuma edelleen näköpiirissä. Järjestäjät kertovat luonnollisesti seuraavansa viruksen vaikutusta messuihin ja maailman tilannetta yleensäkin todella tarkasti. Prioriteettina on tietysti niin vierailijoiden kuin näytteilleasettajienkin terveys.

Viimeisimmän tiedon mukaan järjestäjäkaupunki Kölnissä on kielletty huhtikuun 10. päivään saakka yli tuhannen ihmisen kokoontumiset. Gamescomissa vieraili viime vuonna 373 000 innokasta, niin mediaa kuin tavallisia lipun ostaneita kaduntallaajiakin. Elokuun tilannetta lienee tällä hetkellä mahdoton ennustaa.

Alla vielä järjestäjien virallinen tiedote aiheeseen liittyen: