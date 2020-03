Controlia laajentava The Foundation tarjoaa pelattavaa 4-5 tunniksi – Xbox One -julkaisu vasta kesäkuussa

Remedy on paljastanut yksityiskohtia piakkoin ilmestyvän Control-laajennus The Foundationin tiimoilta.

The Foundation heittää pelaajan jälleen Jesse Fadenin saappaisiin, tarkoituksenaan jäljittää Federal Bureau of Controlin operatiivinen johtaja Helen Marshall. Pelaajat pääsevät tarinan lomassa lahtaamaan muun muassa ennen näkemättömiä Hiss Sharpened -vihulaisia uuden Shape-kyvyn ja Fracture-asepäivityksen avustuksella. Remedy on arvioinut emopelin läpäisyn jälkeen tarjolle saapuvan lisäpaketin pää- ja sivutehtävien kestoksi noin 4-5 tuntia.

The Foundation julkaistaan PC:lle Epic Storessa sekä PlayStation 4:lle maaliskuun 26. päivä. Xbox One -pelaajat joutuvat odottelemaan laajennusta ilmeisesti sopimusteknisten syiden vuoksi aina kesäkuun 25. päivään saakka.

KonsoliFINin Control-arviot voi lukaista täältä ja täältä.