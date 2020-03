Vietä elokuvailtaa etänä ystäviesi kanssa – Netflix Party ei vaadi poistumaan kotisohvilta

Netflix Partyn avulla voit katsella Netflix-sisältöä synkronoidusti yhdessä ystäviesi kanssa, missä ikinä he ovatkin.

Netflix Party mahdollistaa leffojen katselun isolla porukalla, katselijoiden olinpaikasta riippumatta. Kyseessä on suoratoistopalvelu Netflixiin liittyvä epävirallinen sosiaalinen ominaisuus, joka tekee elokuvien ja sarjojen katselemisesta karanteenissa vähemmän yksinäistä. Netflix Party on Patreonin tukema Chrome-lisäosa, jonka avulla eri osoitteissa olevat katsojat voivat aloittaa elokuvan tai tv-sarjan tarkalleen samaan aikaan. Katselun lomassa kommunikointi hoituu ryhmäkeskustelun kautta.

Netflix Partyn käyttäminen on yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain avata Chrome-selain, asentaa laajennus, ja klikata Netflix Party -ikonia kirjanmerkkipalkistasi katsoessasi sarjaa tai elokuvaa. Saat URL-osoitteen, jolla kaikki kutsuvieraasi voivat liittyä luomaasi sessioon. Miellyttävää on myös ryhmäkeskustelun jatkuminen katkeamatta sarjan jaksosta toiseen. Voit ahmia vaikka koko kauden The Witcheriä putkeen ystäviesi ja rakkaittesi kanssa.

Aloita omat etäbileesi ystäväporukalla ja lataa Netflix Party -laajennus täältä.