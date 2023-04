Mitä yhteistä on Counter-Strikella ja kristinuskolla?

Risto Karinkannan blogi

Lyhyt vastaus: Lindyn laki.

Olen esittänyt tämän kysymyksen jo aiemmin: olisiko vihdoin aika uudelle Counter-Strikelle? Ilmeisesti Valven johtoryhmässä joku on esittänyt saman kysymyksen, sillä Counter-Strike 2 saapuu näillä näkymin kesällä iloksemme. Tämä tarkoittaa sitä, että saaga tulee jatkumaan vielä pitkään. Mutta kuinka pitkään? Tähän kysymykseen saadaan summittainen vastaus Lindyn lain avulla.

Fraktaaleita ja koomikoita

Lindyn laki on 60-luvulla esitetty teoria siitä, miten erilaisten käsitteiden ja ilmiöiden odotettu elinikä on suoraan verrannollinen siihen, miten pitkään ilmiö on ollut olemassa. Käsitteen historia on humoristinen, sillä kuuluisa Lindy ei ole tutkija tai ihminen alkuunsakaan, vaan se viittasi newyorkilaiseen ravintolaketjuun. Kirjailija Albert Goldman kuvasi lehtijutussaan vuonna 1964 uskomusta, jonka mukaan komediasarjan runsas materiaalin määrä ennustaa myös tulevaisuudessa pitkäikäisyyttä sarjalle – toimiva konsepti ruokkii itseään.

Huumorista siirryttiin pian vakavampiin muotoiluihin, kun fraktaalien keksijänä tunnettu Benoit Mandelbrot tarkensi ilmiötä ja muokkasi siitä myös matemaattisen teoreeman kuuluisassa kirjassaan The Fractal Geometry of Nature. Nykylukijoille ilmiötä on nostanut uudelleen esille mustan joutsenen käsitteen kehittänyt kirjailija ja optiotreidaaja Nassim Taleb, joka jatkoi teorian matematisointia edelleen.

Ikään kuin Lindyn lain vastakohtana on 1950-luvulla tieteiskirjailija Theodore Sturgeonin esittämä laki, jonka mukaan 90 prosenttia kaikesta on roskaa. Näin voi ollakin, jolloin johtopäätös on selkeä: roskakasojen seasta on kaivettava esiin ne kymmenen prosenttia, joista muodostuvat ennen pitkää minkä tahansa tieteen, taiteen ja liiketoiminnan klassikot. Näillä klassikoilla on potentiaalia pitkäikäisyyteen.

Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia

Taleb kuvailee Lindyn lain parhaiten kirjassaan Antihauras: asioita, jotka hyötyvät epäjärjestyksestä. Esimerkiksi jos kirjasta on tehty uusia painoksia vielä 40 vuotta sen julkaisun jälkeen, on odotettavaa, että sitä luetaan yhä 40 vuoden päästä. Tämä on kuitenkin vain odotusarvo, sillä yllätyskuoleman mahdollisuus on olemassa. Jos kirja kuitenkin selviää vielä vuosikymmenen, voidaan sen jälkeen odottaa sen pysyvän lukulistoilla vielä 50 vuotta eteenpäin. Hyvät asiat jalostuvat entistä syvemmiksi klassikoiksi.

Tämä pätee kuitenkin vain käsitteisiin ja ideoihin, ei kuluviin asioihin, joten 70-vuotiaan ihmisen ei kannata olettaa elävänsä 140-vuotiaaksi. Kyseessä on myös keskiarvoennuste, esimerkiksi ironisesti alkuperäisen artikkelin kirjoitushetkellä Lindy's oli 43 vuotta vanha ravintolaketju, mutta se lakkautettiin jo viisi vuotta artikkelin jälkeen.

Moni yhteiskunnassamme vaikuttava ilmiö on todella vanha, esimerkiksi kristinuskon parituhatvuotinen historia antaa osviittaa siitä, ettei Jeesuksesta olla pääsemässä eroon vielä pitkiin aikoihin, vaikka sitä jokaisena pääsiäisenä yritetäänkin. Vielä pidemmän aikavälin esimerkin antaa juutalaisuus, joka kaikista hävittämisyrityksistä huolimatta jatkaa edelleen vuosituhantista historiaansa.

Mikä on siis Counter-Striken tulevaisuus? Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, olisi odotettavaa, että seikkailu jatkuu toiset parikymmentä vuotta. On huima ajatus, että vielä 2040-luvullakin pelattaisiin olennaisesti samaa Dustia awikat kourassa. Ja mikäli sinne asti selvitään, on odotuksissa seuraavat 40 vuotta kynäriä. Fire in the hole!