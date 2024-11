20 vuotta täyttävä Half-Life 2 ladattavissa ilmaiseksi hyvin rajoitetun ajan – juhlapäivityksen mukana reilusti uusia ominaisuuksia

Valven Half-Life 2:n taivalta juhlistetaan Steamissa varsin mellevään tyyliin.

Ensinnäkin Valve on heittänyt juuri tänä päivänä 16. marraskuuta 20-vuotissyntymäpäiväänsä viettävän klassikon ladattavaksi ilmaiseksi, tosin vain marraskuun 18. päivään saakka. Half-Life 2 on päivitetty juhlan kunniaksi esimerkiksi uudella kehittäjien kommenttiraidalla, integroidulla Steam Workshop-tuella, bugikorjauksilla ja uusilla graafisilla asetuksilla. Lisäksi kumpainenkin jatkoepisodi Episode One ja Episode Two on niputettu samaan pakettiin ja nehän ovat tietty käynnistettävissä kätevästi pelin alkuvalikosta.

Lisäksi tarjolla on Secret Tapen kehittämä dokumentti Half-Life 2:n tiimoilta. Kyseessä ei ole aivan perinteinen "making of" -henkinen tuotos, vaan hieman syvällisempi katsaus pelinkehityksen vaiheisiin ja sen mukanaan tuomiin vastoinkäymisiin. Yli kaksituntisen dokumentin voi katsoa myös tämän uutisen lopusta.

Lisätietoja Half-Life 2:n Steam-tuotesivulta, täältä.