Vanha kettu Sherlock Holmes palaa takaisin nuorentuneena uuden tarinan kera

Frogwares paljasti jatkavansa Sherlock Holmes -pelien sarjaa ensi vuonna ilmestyvällä Sherlock Holmes: Chapter Onella.

Sherlock Holmes: Chapter One keskittyy tarinassaan klassisen salapoliisin nuoruusvuosiin. 21-vuotiaan protagonistin kerrotaan olevan tässä vaiheessa enemmän orastava lahjakkuus kuin puhdas nero. Seikkailu ei sijoitu tällä kertaa pelkästään sumuiseen Lontooseen vaan huomattavasti välimerellisempiin maisemiin.

Pulmia voi ratkoa Frogwaresin mukaan nyt huomattavasti aiempaa vapaammin, kiitos samaisen studion The Sinking Cityssäkin käytetyn Global Investigation System -järjestelmän. Myös taistelua on mukana, mutta tässäkin on syytä keskittyä enemmän ympäristön havainnoimiseen kuin raakaan voimaan.

Frogwaresin edellinen Sherlock Holmes -nimike on vuonna 2016 ilmestynyt Sherlock Holmes: The Devil's Daugher, jonka KonsoliFINin Petri Leskinen arvosteli neljän tähden arvoiseksi teokseksi.

Sherlock Holmes: Chapter One julkaistaan ensi vuoden aikana PC:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä tulevan generaation konsoleille.