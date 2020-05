Pyramid Headin paluu – Dead by Daylightin seuraava luku on Silent Hill

Dead by Daylightin kuudestoista luku on Silent Hill.

Behaviour Interactive ja Konami julkistivat ikonisen 4 vastaan 1 -selviytymiskauhupeli Dead by Daylightin uusimman kappaleen. Dead by Daylight: Silent Hill sisältää Midwichin peruskoulun inspiroiman kartan lisäksi uuden tappajan, The Executionerin (Pyramid Head) sekä uuden selviytyjän, Cheryl Masonin (Heather). Silent Hill -luku julkaistaan ​​kesäkuussa.

Vuonna 2016 ilmestynyt verkkomoninpeli on muotoutunut paikaksi, jossa kaikki painajaiset asuvat. Dead by Daylightiin on saapunut legendoja niin televisiosta ja elokuvista kuin videopeleistäkin.

Myös Silent Hill -elokuvalle on tulossa jatkoa. Christophe Gans kertoi helmikuussa työstävänsä jopa kahta videopeleihin liittyvää elokuvaprojektia.

Dead by Daylight on saatavilla PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Nintendo Switchille, PC:lle sekä Androidille.