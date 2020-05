Xbox-kultajäsenten kesäkuussa merirosvoja, humanoideja, räiskintää ja kaiken päälle kupponen kuumaa

Microsoft on paljastanut tuttuun tyyliinsä kesäkuun Games with Gold -nimikkeensä.

Tarjolla on jälleen neljä peliä, kaksi Xbox 360:lle ja taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta neljä Xbox Onelle. Shantae and the Pirate's Curse päästää pelaajat temmeltämään piraattihenkisiin maisemiin, kun taas Coffee Talk tarjoaa ainakin nimensä mukaisesti mukavia kahvituokioita. Xbox 360:llä taas loikataan astetta scifistisempiin tunnelmiin Destroy All Humansin ja Sine Moran myötä.

Lisätietoja voi lueskella Major Nelsonin blogista, täältä.

Tarkka valikoima arvostelulinkkeineen ja trailereineen näyttää seuraavanlaiselta: