Vie postipaketit perille ja tee valintoja – Lake julkistettiin ensitrailerin siivittämänä

Gamious-studio julkisti postinjakelua ja valintojen tekemistä yhdistelevän Lake-pelinsä ensitrailerin kera.

Vuoden 1986 Oregoniin sijoittuva tarina vie pelaajan ohjastamaan omasta päätyöstään postinjakelun pariin päätyvää Meredithiä. Luvassa on tunnelmallisen oloista pakettien kuskaamista, mitä väritetään interaktiivisilla valinnoilla ja pienimuotoisella pulmanratkonnalla. Matkan aikana tehdyt puuhastelut vaikuttavat myös seikkailun lopputulemaan, sillä tarinalla on tarjolla on peräti kolme erilaista loppua.

Lake saapuu viimeisen vuosineljänneksen aikana PC:lle sekä toistaiseksi nimeltä mainitsemattomille konsoleille.