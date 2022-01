Morbiuksen ensi-ilta viivästyy lähes kaksi vuotta alkuperäisestä suunnitelmasta – viimeisin päivämäärä ajoittuu huhtikuun alkuun

Morbiuksen ensi-iltapäivää on siirretty jälleen, itseasiassa jo kuudennen kerran.

Jared Leton tähdittämän Morbius oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitus saada ensi-iltaan heinäkuussa 2020. Nyt uusi ajankohta on lätkäisty alkaneen vuoden huhtikuun 1. päivälle.

Pahasti kompastellutta tuotantoa on hidastanut ainakin koronapandemia, mutta varmasti muutkin seikat. Vertailukohtana mainittakoon joulukuusta alkaen lippuluukuilla jyllännyt Spider-Man: No Way Home, jonka kuvaukset käynnistyivät kuukausia Morbiuksen debyyttitrailerin ilmestymisen jälkeen vuonna 2020 ja valmista on siis jo tullut ennen joulua.

Daniel Espinosan ohjaaman Morbiuksen viimeisimmän trailerin voi katsastaa alta: