Viime vuonna pahasti flopannut Anthem saa kunnon peruskorjauksen

Anthemille, Biowaren toiminnalliselle moninpelille, on viimein luvattu sen kipeästi tarvitsema laajamittainen uudistus.

Lähes vuosi takkuilevan julkaisun jälkeen Casey Hudson Biowarelta kertoo pelin palaavan takaisin suunnittelupöydälle. Anthemin tämänhetkinen versio pysyy pelattavissa uudelleensuunnittelun aikana. Jo nyt vähäistä kausisisältöä ei tulla kuitenkaan näkemään enää lainkaan, luvassa on vain tapahtumia sekä kaupan päivityksiä.

Anthemia on kritisoitu muun muassa itse tarinan hataruudesta ja olemattomasta saaliista, vaikka kyseessä on loot and shoot -seikkailu. Bioware haluaakin nyt työstää pelin palkitsevuutta ja keskittyä etenkin uusiin, parempiin haasteisiin. Pelattavuuteen ja tarinan jatkumoon aiotaan myös kiinnittää huomiota.

Uudistuksen ulostulon ajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta töitä siinä riittää. Bioware ei myöskään paljasta, onko Anthemin uusi versio lopulta varsinainen päivitys vai kokonaan oma julkaisunsa.