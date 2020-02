Apex Legends juhlistaa ystävänpäivää duo-pelimuodon merkeissä

Ystävänpäivän kunniaksi Apex Legendsin pelaajat pääsevät pelaamaan duo-pelimuotoa rajoitetun ajan ansaiten samalla teemaan sopivia kosmeettisia palkintoja.

Kyseessä on toinen kerta kun kyseinen pelimuoto on pelattavissa. Viimeksi pareittain selviytymistä pääsi kokeilemaan marraskuussa ja nytkin kyseessä on vain hetkellinen mahdollisuus, sillä eventti kestää viikon ajan. Rendezvous-nimellä kulkevan tapahtuman aikana palkitaan osallistujia tuplamäärällä kokemusta, uudella ystävänpäivä-merkillä sekä avattavilla kosmeettisilla tavaroilla. Tarkemmin palkinnoista ja teemaviikosta voi lukaista EA:n tiedotteesta.

Teemaviikkoa vietetään ajalla 11.2. - 18.2.2020