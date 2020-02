PlayStation 4:n valikot kerralla tunnelmallisemmaksi – nappaa itsellesi ilmainen The Last of Us Part II -teema

Kiivaasti odotetun PlayStation 4 -peli The Last of Us Part II:n julkaisupäivä on hitusen päälle sadan päivän päästä. Nimikettä odotellessa voi hypeä nostattaa vaikkapa lataamalla konsolille uuden dynaamisen teeman.

Tulevan seikkailun pääosassa olevan Ellien matkaa kuvastava teema on ladattavissa PlayStation Storen kautta Euroopassa seuraavalla koodilla:

9DEK-PKNG-N445

Mikäli sattuisi tarvitsemaan Atlantin toisella puolella toimivaa koodia, on se puolestaan 4FMP-BBNM-J5L3.

Tuoreen teeman ohella seikkailua kehittävältä Naughty Dog -studiolta kerrotaan kehitystyön olevan loppusuoralla, mikä tarkoittaa jäljellä olevan lähinnä kaiken sortin viimeistelyä. Näin ollen voikin hyvin odottaa, että julkaisupäiväksi kaavailtu 29.5. pitää. Ohessa nimikkeen tuorein traileri, joka näki päivänvalon viime syyskuussa.