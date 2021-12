Villin lännen räiskintä Call of Juarez: Gunslinger tarjolla ilmaiseksi vielä parin päivän ajan

Techlandin kehittelemä Call of Juarez: Gunslinger -räiskintä on tarjolla ilmaiseksi Steam-palvelussa.

Call of Juarez -sarjan neljäs osa antaa pelaajan ohjattavaksi palkkionmetsästäjä Silas Greavesin, joka kertoo urotöistään villissä lännessä. Enemmän tai vähemmän epäluotettavana kertojana toimiva hahmo kertaa tarinamuodossa muun muassa yhteenotoistaan Billy the Kidin ja Jesse Jamesin kanssa. Sivustomme arvostelua vuodelta 2013 pääsee lukemaan tästä linkistä (klik).

Call of Juarez: Gunslinger on vailla hintalappua aina 14.12. klo 20:00 asti. Pelin Steam-sivustolle pääsee tämän linkin kautta. Ilmaistempaus on osa Techlandin alennusmyyntejä, jonka merkeissä myös muiden studion nimikkeiden hintaa on alennettu.