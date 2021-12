Bungie-pomo pyytää anteeksi studion avoimen seksististä kulttuuria

Bungien toimitusjohtaja Pete Parsons on pyytänyt anteeksi studion ikävää työpaikkakulttuuria.

IGN raportoi perjantaina ongelmista Bungien kerronnallisen tiimin kanssa. Studiolla väitetään vallitsevan avoimen seksistisen poikien klubikulttuurin lisäksi rankkojen ylitöiden ja hyväksikäytön kulttuuri. Raportti paljasti yksityiskohtaisia kertomuksia niin mikroaggressioista kuin systeemin eriarvoisuudestakin.

Parsons antoi virallisen lausunnon väitteiden julkitulon jälkeen pahoitellen tilannetta. Bungie ilmoitti tunnistavansa puutteensa jo syyskuussa ja sitoutui julkisesti tekemään parannuksia. Nyt Parson kuitenkin pyytää jälleen anteeksi kaikilta henkilökunnan jäseniltä, jotka ovat kokeneet jotain muuta kuin turvallisen, oikeudenmukaisen ja ammattimaisen työympäristön.

"Toimintamme, tai joissain tapauksissa toimimattomuutemme, aiheutti näille ihmisille kipua", Parsons kirjoittaa todeten, ettei tiimin tähän mennessä saavuttama edistys työkulttuurin parantamisessa vielä riitä.

"Toimitusjohtajana minun tehtäväni on ottaa huomioon sekä menneisyys että tulevaisuus ja olla vastuussa kaikesta, tässä ja nyt. Puhuessani Bungien tiimin kanssa, lukiessani tarinoita ja nähdessäni sekä tiedossa olleita että äskettäin ilmestyneitä selontekoja, on selvää, että meillä on vielä työtä edessämme" Parsons lisää.