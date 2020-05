W ❤ Games -konferenssi keskittyy naisiin pelialalla

Lokakuun tapahtumassa käsitellään asioita, jotka koskettavat naisia pelien ja tekniikan alalla.

W ❤ Games -konferenssi järjestetään 16.10. Helsingin NewCo:ssa, Kaupunginteatteria vastapäätä. Tavoitteena on sisällyttää tapahtumaan niin live- kuin online-ohjelmaakin. Myös viimevuotinen, ja historian ensimmäinen, W ❤ Games pidettiin NewCo:ssa, jonka tiloihin mahtuu noin 150 vierasta. Koronapandemian asettamat mahdolliset rajoitukset mielessä pitäen osallistujamäärää saatetaan joutua tänä vuonna rajoittamaan. Tapahtuma on kuitenkin suunniteltu siten, että aikataulu, keskustelut, työpajat sekä IGDA Mentor Café voidaan järjestää tarvittaessa vaikka kokonaan virtuaalisina.

W konferenssin nimessä tulee sanasta "women" eli naiset, mutta myös sanasta "we" – me. Tällä halutaan korostaa pelien yhteentuovaa voimaa. Pelit ja peliala yhdistävät hyvinkin erilaisia ihmisiä, eikä taustoilla ja muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ole enää niin merkitystä.

Konferenssi ei halua kahmia julkisuutta pelkillä pelialan isoilla nimillä. Tarkoituksena on toteuttaa jotakin, josta osallistujat voivat hyötyä konkreettisesti. Mukana yhteistyössä ovat muun muassa IGDA Finland, Turku Game Hub (the Hive) ja Pinetool.

Tapahtumaan voi tarjota puhe- tai työpajaohjelmaa, joka liittyy pelien kehittämiseen (tuotanto, suunnittelu, taide, koodaus, musiikki jne.), monimuotoisuuteen, osallisuuteen, tiiminrakentamiseen ja johtamiseen. "Meillä on niin paljon jaettavaa ja opittavaa toisiltamme, ja @WLoveGamesin ydin on juuri se!" toteaa tapahtuman pääjärjestäjä Natasha Skult.

W ❤ Games on osallistujille ilmainen. Sekä paikanpäällä että verkossa järjestettävä sisältö on täysin maksutonta. Koko ohjelma vuodelle 2020 on saatavilla elokuun loppuun mennessä. Voit rekisteröityä konferenssiin täällä.

W ❤ Games järjestetään Helsingissä 16. lokakuuta 2020.