Valomiekka-dojoja ja kaukaisia VR-galakseja – Vader Immortal saapuu PlayStationille

Oculuksen yksinoikeuspelinä tunnettu Vader Immortal: A Star Wars VR Series julkaistaan PlayStationilla.

ILMxLABin kehittämä Vader Immortal saapuu PlayStation VR:lle tänä kesänä. Studio kertoi asiasta eilisen Star Wars -päivän kunniaksi. Vader Immortal -VR-sarjan aloitti Episode I toukokuussa 2019. Kaikki sarjan kolme osaa on koottu trilogiapaketiksi, joka kantaa nimeä Vader Immortal: A Star Wars VR Series.

Valomiekka-dojojen pelisarja voitti parhaan VR/AR-pelin palkinnon vuoden 2020 Game Developers' Choice Awards -gaalassa. Vader Immortal: A Star Wars VR Series - Episode I nimettiin Vuoden VR-kokemukseksi 2019 VR Awardsissa, ja se vei kotiin myös PGA:n Innovaatio-palkinnon. Muun muassa äänisuunnittelu ja -editointi ovat saaneet useita kunniamainintoja.

"En koskaan kyllästy katselemaan ihmisten reagointia Darth Vaderin lähestyessä heitä, seuraten heitä katseellaan, ja puhuessaan heille suoraan", totesi ILMxLABin johtava luova tuottaja Mark Miller.

Lue studion mietteitä ja muita yksityiskohtia kehitystyöstä PlayStationin blogista.

Just announced! #VaderImmortal: A Star Wars VR Series is coming to @PlayStation VR. Step into Darth Vader's fortress and learn what secrets it holds with the complete series, launching this summer. More details: https://t.co/nzsTCIJRj6 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/e6VLPR0gXD

— ILMxLAB (@ILMxLAB) May 4, 2020