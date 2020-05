Mick Gordonin musiikkia ei kuulla enää DOOMissa – miksausvyyhti katkaisi palkitun säveltäjän ja pelistudion yhteistyön

DOOM-pelisarjan säveltäjänä tunnetun Mick Gordonin ja pelisarjaa kehittävän id Softwaren tiet erkanevat.

DOOM Eternalin johtava tuottaja Marty Stratton kertoi maanantaina Redditissä, että Gordonin musiikkia ei kuulla pelin tulevissa laajennuksissa. Stratton paljastaa pitkässä viestissään myös oman näkemyksensä välirikon taustoista.

Strattonin mukaan ongelmat kiteytyvät pelin keräilyversioon kuuluvan digitaalisen soundtrackin ympärille. Soundtrack myöhästyi pelin maaliskuisesta julkaisusta lähes kuukaudella. Viestissään Stratton paljastaa, että soundtrackin myöhästyminen johtui Gordonin vaikeuksista saada kappaleiden miksauksia valmiiksi sovittuun määräaikaan mennessä.

Strattonin mukaan myöhästyminen itsessään ei kuitenkaan vielä johtanut yhteistyön katkeamiseen säveltäjän kanssa. Päätöksen syntymiseen vaikuttivat myös Gordonin käytös sosiaalisessa mediassa soundtrackin julkaisemisen jälkeen sekä hänen kanssaan käyty kahdenvälinen keskustelu.

Stratton kertoo, että projekti sai alkunsa tammikuussa, kun id Software ja Gordon tekivät sopimuksen vähintään 12 kappaleen miksaamisesta soundtrackia varten. Osapuolet sopivat takarajan maaliskuun alkupuolelle, jotta soundtrack ehtisi ajallaan keräilyversion ostaneille asiakkaille.

Helmikuun loppupuolella Gordon otti yhteyttä id Softwareen ja pyysi neljä viikkoa lisäaikaa. Strattonin mukaan lisäaikaa myönnettiin lopulta kuusi viikkoa ja Gordon kertoi voivansa toimittaa huhtikuun puoliväliin mennessä yli 30 valmista kappaletta. Samalla id Software ilmoitti erikoisversion ostajille soundtrackin myöhästymisestä.

Huoli soundtrackin kohtalosta alkoi kasvaa id Softwaren sisällä. Niinpä DOOM Eternalin johtava äänisuunnittelija Chad Mossholder komennettiin huhtikuun alussa miksaamaan pelin kappaleita siltä varalta, että Gordon ei ehtisi saada työtään valmiiksi uuteen määräaikaan mennessä.

Huoli osoittautui pitkälti aiheelliseksi. Strattonin mukaan Gordon toimitti id Softwarelle lopulta 12 valmista kappaletta hieman huhtikuun puolivälin jälkeen. Stratton kertoo Gordonin ehdottaneen itse, että soundtrackia täydennettäisiin Mossholderin miksaamilla kappaleilla. Näin myös tehtiin.

Soundtrack julkaistiin lopulta 19. huhtikuuta, eli päivää vaille kuukausi pelin julkaisun jälkeen. Soundtrackin 59 kappaleesta 12 oli Gordonin ja 47 Mossholderin miksaamia.

Vaihteleva miksausjälki ei jäänyt pelaajilta huomaamatta. Gordon vastasi Twitterissä yhdelle heikkoa laatua ihmetelleelle pelaajalle, ettei hän ollut miksannut kuin muutamaan kappaleen, eikä hän itse olisi tehnyt vastaavaa jälkeä. Instagramissa Gordon puolestaan totesi eräälle kyselijälle, että hän tuskin enää työskentelee sarjan parissa.

I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc...)

— Mick Gordon (@Mick_Gordon) April 19, 2020