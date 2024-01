Wolfenstein-studion Indiana Jones -peli sai virallisen nimen ja reilusti videokuvaa – julkaistaan vuoden 2024 aikana, vieläpä suoraan Game Passin valikoimiin

Ruotsalaisstudio MachineGames esitteli juuri päättyneessä Developer Direct -lähetyksessä tulevaa Indiana Jones -peliään.

Indiana Jones and the Great Circle vie pelaajansa ikonisen arkeologin ohjaimiin Raiders of the Lost Arkin (Kadonneen aarteen metsästäjät) ja Last Crusaden (Viimeinen ristiretki) väliselle ajanjaksolle – Temple of Doom (Tuomion temppeli) tipahtaa aikajanalla alkuperäistrilogian kärkeen. Tarinaa käydään läpi uutisen loppuun upotetuilla kehittäjävideolla ja debyyttitrailerilla, joilla pelikuvaakin on tarjolla suorastaan eeppiset määrät.

Enimmäkseen ensimmäisen persoonan näkövinkkelistä kuvattu seikkailu yhdistelee niin hiiviskelyä kuin toimintaakin ihan pelaajan oman valinnan mukaan. Ikonista ruoskaa voi hyödyntää niin liikkumiseen, pulmanratkontaan kuin taiseluunkin. Tarina puolestaan vie Indianan ja ystävänsä Ginan monenlaisiin maisemiin Egyptin pyramideilta Himalajan hyytäviin vuoristoihin saakka. Lisätietoja Bethesdan tiedotteesta, täältä.

Indiana Jones and the Great Circle julkaistaan kuluvan vuoden aikana PC:lle sekä Xbox Series S|X:lle – kumpaisellakin myös suoraan Game Pass -valikoimiin.