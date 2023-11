World of Warcraft- ja League of Legends-veteraani paljasti uuden peliprojektinsa

Entinen World of Warcraftin ja League of Legendsin kehittäjä Greg "Ghostcrawler" Street on julkistanut uuden pelinsä.

Streetin projekti on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa oleva Ghost-nimellä kulkeva uuteen fantasiamaailmaan sijoittuva massiivinen verkkomoninpeli. Street paljasti pelin oman Fantastic Pixel Castle -kehitysstudionsa perustamisjulkistuksen yhteydessä.

Street toteaa, että MMO:t ovat kiistatta yksi haastavimmista peligenreistä. Hän kuitenkin vakuuttaa, että täysin etänä tapahtuva kehitysprosessi ja pieni tiimi tarjoavat etulyöntiaseman.

Kolmen A:n fantasia-MMO:na mainostettavan Ghostin julkistustrailerin ja konseptitaidetta voi katsastaa alta.