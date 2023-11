Japanin rakastettu kotoisa peli kääntyi 21 vuoden jälkeen vihdoin englanniksi

Kulttiklassikkon maineeseen noussut Boku no Natsuyasumi 2 on on vihdoin pelattavissa englanniksi.

Kanadalainen YouTubettaja Hilltop on ottanut asiakseen tuoda aliarvostettuja japanilaisia klassikoita englanninkieliselle yleisölle. Tämän mission seurauksena myös Millennium Kitchenin kehittämä Boku no Natsuyasumi 2 sai kauan kaivatun käännöksen.

Boku no Natsuyasumi 2 on nostalginen elämäsimulaattori vuonna 1975 kesälomaa viettävästä pojasta. Pelissä seurataan Bokua, joka hengailee kesällä rattoisasti perheensä kanssa maaseudulla. Boku muun muassa kalastaa, keräilee hirvikovakuoriaisia ja löytää uusia ystäviä. Peli julkaistiin alun perin vuonna 2002 PlayStation 2:lle, mutta se ei koskaan saanut englanninkielistä käännöstä. Nyt Japanissa kulttiklassikoksi noussut peli on siis kuitenkin viimein kääntynyt My Summer Vacation 2:ksi.

Kahden viime vuoden aikana Hilltop on julkaissut englanninkieliset versiot myös Bandai Namcon vuoden 1998 toimintapelistä Dr. Slump, Square Enixin vuoden 1999 ajopelistä Racing Lagoon ja vuoden 2002 seikkailupelistä Aconcagua.

Boku no Natsuyasumi 2:n englanninkielisen päivityksen trailerin voi katsastaa alta.