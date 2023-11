HBO:n The Last of Us -sarja etenee kohti toista kauttaan – tuotanto käynnistyy alkuvuodesta, julkaisua tähdätään vuodelle 2025

HBO:n The Last of Us -sarjan toisen kauden julkaisua tähdätään vuodelle 2025.

Pelien luojan ja kehuttua televisiosarjaakin aktiivisesti työstäneen Neil Druckmannin mukaan toisen kauden tuotanto oli aikalailla valmiina käynnistymään hetimmiten käsikirjoittajien lakon päätyttyä – näinhän kävi syyskuun lopussa. Nyt HBO:n toimitusjohtaja Casey Bloys on paljastanut Deadlinelle toisen kauden tuotannon starttailevan alkuvuodesta 2024, siinä missä valmista olisi tarkoitus tulla 2025.

The Last of Usin ensimmäinen kausi oli HBO:lle huippumenestys sen oltua heti kättelyssä yksi suoratoistopalvelun katsotuimmista sarjoista. Tarina seuraili hyvin pitkälti Naughty Dogin pelistä tuttuja polkuja toisen kauden edetessä mitä ilmeisimmin kohti The Last of Us Part II:n juonikuvioita – vapauksiakin toki taatusti otetaan ensimmäisen kauden ylistetyn kolmannen jakson tapaan.

The Last of Us -sarjan Joelina ja Ellienä nähdään Pedro Pascal sekä Bella Ramsey.

