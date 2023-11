Elden Ringin lisäsisältöpaketista väliaikaraporttia – "etenee sujuvasti"

Viimevuotinen Elden Ring -julkaisu ilahdutti Souls-genren ystäviä ympäri maailman. Tätä tukevat myös myyntiluvut, sillä Bandai Namco kertoi avoimen maailman eepoksensa ylittäneen hieman ennen vuosipäiväänsä 20 miljoonan myydyn kopion rajan.

FromSoftwaren DLC-julkaisut ovat tyypillisesti olleet erittäin laadukkaita, mutta usein myös pääpeliin nähden haastavampia etenkin pomotaisteluiden osalta. Samaa odotetaan luonnollisesti myös tällä kertaa.

Shadow of the Erdtree -nimen saaneesta lisäsisältöpaketista kerrottiin ensimmäistä kertaa jo kuluvan vuoden helmikuussa, mutta julkaisupäivää ei ole vielä määritelty. Oletettavasti monen kädet hikoavat reilusti jo tämä lauseen myötä, jonka Video Games Chronicle julkaisi sivullaan:

“The release timing of DLC for Elden Ring has not yet been announced, but development is proceeding smoothly”.

Suomeksi tämä tarkoittaa "Elden Ringin julkaisuajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta sen kehitys etenee sujuvasti".

Odottavan aika voi olla pitkä, mutta kliseisesti hyvää kannattaa odottaa.

Elden Ring on saatavilla PlayStation 4-, PlayStation 5-, Xbox One-, Xbox Series S|X- ja PC-alustoille.

Monella on taatusti kädet ristissä tulevaa lisäsisältöpakettia odotellessa.