World of Warcraft -lautapelissä taistellaan Azerothin hallinnasta

Small World of Warcraft on World of Warcraftiin perustuva tuleva lautapeli.

Philippe Keyaertsin yhdessä Blizzardin kanssa suunnittelema Small World of Warcraft yhdistää Small World -lautapelin Warcraft-universumiin.

2-5 pelaajan pöydänpäällinen taistelu käydään vihamielisessä maailmassa, jossa tavoitteena on hallita mahdollisimman montaa saarta ja lopulta koko Azerothia. Ainoa toivo on valita oikea yhdistelmä rotuja sekä erikoisvoimia. Yksi pelisessio on kestoltaan 40-80 minuuttia.

Small World of Warcraft -pelilaatikko sisältää:

6 kaksipuolista pelilautaa

16 World of Warcraft -rotua sopivilla bannereilla ja tokeneilla

20 erikoisvoima-merkkiä

7 legendaarista paikkaa ja 5 esinettä

10 vuorta, 15 murlokkia, 9 wisp wallia, 4 harmoniatokenia, 12 pommia, 1 taistelija, 10 linnoitusta, 2 sotilaskohdetta, 5 petoa ja 6 vartiotornia

1 vuoromerkki ja 1 pelivuoron seuraaja

110 voittokolikkoa

5 yhteenvetotaulukkoa

1 noppa

1 sääntövihko

1 joukkuevaihtoehtojen sääntöluettelo

Small World of Warcraft ilmestyy kesällä 2020 ja sen hinnaksi arvioidaan noin 60 euroa.